Le partenariat entre Apple et OpenAI s’est fortement détérioré au point de pousser la start-up à préparer des actions en justice, rapporte Bloomberg. Au cœur du conflit, un grief simple : ChatGPT devait gagner une distribution massive via l’iPhone avec sa présence dans Siri et iOS, mais son intégration dans les services d’Apple est restée trop discrète pour produire les abonnements espérés.

ChatGPT dans Siri est peu utilisé et OpenAI critique Apple

OpenAI travaille désormais avec un cabinet externe sur plusieurs scénarios, dont l’envoi d’une notification formelle accusant Apple de rupture contractuelle. L’hypothèse d’un procès immédiat n’est pas arrêtée et l’entreprise espère encore régler le différend sans passer par un tribunal.

Le problème pour OpenAI est le rendement réel de son partenariat avec Apple. L’accord devait faire de Siri et des logiciels Apple une vitrine pour ChatGPT, avec une intégration plus profonde dans plusieurs applications et une présence de premier plan dans l’assistant. En pratique, l’usage de la technologie d’OpenAI dans les systèmes Apple serait resté limité, peu visible et difficile à trouver.

Cette frustration ressort nettement dans les propos rapportés d’un dirigeant d’OpenAI : « Nous avons tout fait du point de vue du produit. Eux non, et pire, ils n’ont même pas fait d’effort honnête ». La formule résume le reproche principal de la start-up IA qui estime avoir livré sa part alors qu’Apple n’aurait jamais réellement poussé l’intégration.

L’écart entre la promesse et l’exécution se voit aussi dans l’expérience utilisateur. Pour obtenir des résultats de ChatGPT via Siri, il faut souvent mentionner explicitement « ChatGPT » à l’oral ou à l’écrit. Les réponses apparaissent en plus dans une petite fenêtre avec moins d’informations que dans l’application autonome, ce qui aurait encouragé les utilisateurs Apple à se tourner directement vers l’application ChatGPT sur iPhone plutôt que vers les fonctions intégrées au système.

OpenAI pensait que l’accord pourrait générer à terme des milliards de dollars par an grâce aux abonnements, surtout avec la possibilité offerte aux utilisateurs d’iPhone de souscrire à ChatGPT depuis les réglages d’iOS, Apple prélevant au passage une commission. Les renégociations auraient depuis patiné et OpenAI considère désormais que l’intégration par Apple a aussi abîmé son image auprès des utilisateurs.

Siri va s’ouvrir à d’autres IA avec iOS 27

Le timing rend le dossier encore plus sensible. Dans les prochains mois, Apple doit cesser de réserver à OpenAI une place singulière en ouvrant davantage Siri et ses outils créatifs à plusieurs fournisseurs d’intelligence artificielle concurrents.

Cette nouveauté prendra forme avec iOS 27, dont la présentation se fera le 8 juin à la keynote de WWDC 2026. Apple prépare un nouveau système baptisé Extensions qui permettra d’installer plusieurs chatbots via l’App Store et de les utiliser dans Siri pour répondre à des questions, générer des images ou produire du texte. Claude et Gemini sont déjà testés dans ce cadre.

OpenAI assure toutefois que cette ouverture à d’autres modèles IA n’est pas la raison de sa menace juridique, puisque le partenariat n’avait jamais vocation à être exclusif. La start-up juge même que le nouveau système pourrait, paradoxalement, mieux exposer ChatGPT grâce à un sélecteur de modèles IA intégré à la recherche d’iOS 27.

La relation ne s’est pourtant pas seulement abîmée sur des questions de visibilité. Apple nourrit aussi ses propres inquiétudes sur la protection de la vie privée chez OpenAI et les ambitions de la start-up dans les appareils, sous la supervision d’anciens dirigeants de la firme de Cupertino, auraient également irrité le fabricant d’iPhone.

Aucune décision finale n’aurait encore été prise sur le terrain judiciaire et une démarche formelle n’interviendrait probablement qu’après le procès qui oppose OpenAI à Elon Musk en ce moment même. Mais à ce stade, l’accord qui devait faire de l’iPhone un accélérateur majeur pour ChatGPT ressemble davantage à un rendez-vous raté.