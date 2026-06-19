John Sugar est de retour. Plus de deux ans après la fin de sa première saison, Sugar revient sur Apple TV avec un premier épisode désormais disponible en streaming. Portée par Colin Farrell, la série reprend son mélange singulier de polar californien, d’élégance toute cinéphile, de mystère existentiel… et même de fantastique.

Une nouvelle affaire de disparition à Los Angeles

Cette saison 2 compte huit épisodes, diffusés chaque semaine jusqu’au 7 août. Colin Farrell retrouve le rôle de John Sugar, détective privé raffiné, passionné de cinéma classique et toujours hanté par sa propre histoire. Après les révélations de la première saison, le personnage est resté sur Terre dans l’espoir de retrouver sa sœur disparue.

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Apple TV présente ce retour comme une nouvelle variation sur le genre du détective privé. Cette fois, Sugar accepte d’enquêter sur la disparition du frère aîné d’un jeune boxeur local promis à un bel avenir. Mais l’affaire prend rapidement une ampleur inattendue, jusqu’à révéler une conspiration plus vaste à l’échelle de la ville.

Un casting renforcé pour une saison plus sombre

Aux côtés de Colin Farrell, également producteur exécutif, cette nouvelle saison accueille Laura Donnelly, Tony Dalton, Jin Ha, Raymond Lee et plusieurs nouveaux visages. Shea Whigham doit également apparaître dans un rôle spécial. Une distribution plus que solide donc.

Le principal intérêt de Sugar reste son aspect hybride très réussi. La série emprunte au film noir ses codes visuels, ses zones d’ombre et ses héros solitaires, tout en y injectant une dimension plus étrange et contemporaine. Apple TV mise ainsi sur une proposition moins formatée que le thriller classique.