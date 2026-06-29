L’iPhone 18e pourrait conserver l’une des limites les plus critiquées de la gamme « économique » d’Apple. Si l’on en croit une nouvelle indiscrétion attribuée au leaker Digital Chat Station, ce modèle adopterait un écran OLED LTPO de 6,12 pouces plafonné à 60 Hz. Le 18e resterait donc privé de ProMotion et de l’affichage permanent, des fonctions désormais « standard » sur les modèles plus haut de gamme.

Un écran 60 Hz malgré une dalle LTPO

La présence d’une technologie LTPO ne garantirait pas l’arrivée d’un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz. Apple pourrait employer cette dalle pour optimiser certains paramètres de consommation tout en conservant une fréquence fixe de 60 Hz afin de préserver l’écart avec l’iPhone 18 standard, qui serait lui doté d’un écran OLED 120 Hz.

Au quotidien, cette différence se ressent surtout lors du défilement, des animations et des jeux. ProMotion adapte dynamiquement le taux de rafraîchissement, jusqu’à 120 Hz pour une interface plus fluide, mais peut aussi le réduire fortement pour économiser l’énergie. Sans cette capacité, l’iPhone 18e resterait donc limité à une expérience visuelle plus « classique ».

Une segmentation qui se renforcerait dans la gamme iPhone

Cette rumeur s’ajoute aux interrogations sur les concessions techniques attendues pour les futurs modèles d’entrée de gamme. Apple chercherait notamment à contrôler ses coûts face à la hausse de la mémoire, alors que les besoins en RAM des fonctions d’IA d’iOS 27 pourraient accentuer les écarts entre les iPhone.

Les modèles Pro conserveraient ainsi les technologies les plus ambitieuses, à l’image des iPhone 18 Pro et Ultra attendus à la rentrée. Cette hiérarchie pourrait également peser sur les tarifs, alors qu’une hausse de prix est déjà évoquée pour les versions premium.

Des caractéristiques encore très incertaines

Apple n’a encore confirmé ni l’existence de l’iPhone 18e ni ses caractéristiques, mais si cette fuite se vérifiait, cela signifierait que ce modèle continuerait de privilégier l’accessibilité au détriment des fonctions d’affichage les plus modernes, un choix qui pourrait devenir plus difficile à défendre face aux smartphones Android concurrents.