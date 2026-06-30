Apple propose aujourd’hui des mises à jour pour ses applications faisant partie du Creator Studio, l’abonnement à 12,99 euros par mois ou 129 euros par an. On retrouve notamment des nouveautés en rapport avec l’intelligence artificielle.

Une intelligence puissante

Utilisez la commande « Générer des sous-titres » pour ajouter rapidement des sous-titres et personnaliser facilement leur apparence, afin de créer un contenu prêt à partager et accessible sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo. (Requiert un Mac doté de la puce Apple. Disponible en anglais des États-Unis uniquement)

Isolez les objets reconnus avec « Masque automatique » afin d’étalonner ou d’améliorer très simplement votre vidéo, sans avoir besoin d’effectuer de suivi manuel

Utilisez la même couleur dans vos vidéos avec différentes caméras, conditions d’éclairage et d’autres style cinématographiques avec le tout nouvel outil « Correspondance des couleurs », ce qui permet d’uniformiser l’aspect de votre timeline

Analysez des vidéos rendues avec « Détection de modification » afin de révéler les changements dans les prises et scindez-les automatiquement en plusieurs plans d’un simple clic

Amélioration des processus

Affinez davantage vos retouches avec un double affichage persistant qui reste verrouillé lorsque vous découpez le contenu de la timeline à l’aide de raccourcis clavier ou avec l’éditeur de précision

Envoyez n’importe quelle image directement vers Pixelmator Pro d’un seul clic, et fluidifiez ainsi votre processus pour les vignettes personnalisées et les graphismes destinés aux réseaux sociaux

Échangez instantanément la position de plans dans le scénario principal avec un nouveau raccourci clavier permettant des modifications plus rapides

Copiez et collez facilement des retouches complexes dans plusieurs timeline avec une nouvelle option permettant de sélectionner un plan du scénario principal et l’ensemble de ses fichiers multimédias connectés simultanément

Nouveau contenu

Faites passer votre contenu social au niveau supérieur grâce aux nouveaux thèmes de créateur qui prennent en charge plusieurs formats d’image, des titres dynamiques avec des styles supplémentaires et des arrière-plans personnalisables encore plus dynamiques

Nouveau projet de producteur « Shoulda Never »

Plongez exceptionnellement dans les coulisses du projet Logic Pro qui a donné naissance au célèbre hit « Shoulda Never » de Kehlani, Usher et Khris Riddick-Tynes, un trio d’artistes lauréats des GRAMMY Awards.

Améliorations de Beat Breaker

Explorez encore plus de manières de transformer votre son grâce à de nouveaux modes de filtrage et de panoramique, et à de nouvelles commandes de traitement aléatoire.

Améliorations d’Alchemy

Découvrez de nouveaux timbres et textures sonores de synthèse granulaire grâce au mode de synchronisation granulaire.

Nouveau paquet de sons

Transformez vos productions avec le paquet Granular Alchemy, une collection de sons d’un autre monde, conçus à partir du nouveau mode Grain Sync.

Centre de contenu

Explorez entre autres des photos, graphiques, formes et des illustrations de haute qualité dans le centre de contenu

Trouvez l’inspiration plus rapidement grâce aux collections de contenus sélectionnés par des experts

Insérez des photos, des graphiques, des formes et des illustrations du centre de contenu en tant que calques autonomes, ou remplacez rapidement les espaces réservés dans les modèles et les maquettes

Retouchez des graphiques et des formes vectoriels insérés et modifiez leurs tracés à l’aide d’outils vectoriels, de l’outil Style, etc.

Création et modification avancées d’images avec l’IA générative

Créez des images et des graphiques époustouflants directement dans vos conceptions grâce à de puissants modèles d’IA générative

Décrivez l’image souhaitée, choisissez un style et générez une image personnalisée en haute résolution

Utilisez « Générer à partir d’une image » pour effectuer des retouches simples sur une image simplement en les décrivant, ou transformez complètement l’image comme vous le souhaitez

Génération de formes

Générez des formes vectorielles personnalisées à partir d’une simple description textuelle, puis explorez facilement les variations de forme

Modifiez vos formes générées avec des commandes vectorielles complètes pour créer exactement celle dont vous avez besoin

Localisez facilement les formes générées et insérées à tout moment depuis le navigateur de formes

Utiliser Pixelmator Pro avec Keynote, Pages et Numbers

Envoyez des images de Keynote, Pages ou Numbers vers Pixelmator Pro, modifiez-les à l’aide de vos outils préférés et enregistrez-les dans vos documents.

Retouchez davantage vos images à tout moment, tout en conservant intégralement vos calques, retouches et effets

Améliorations de l’accessibilité

Parcourez et interagissez avec les calques directement sur la zone de travail grâce à une prise en charge améliorée du contrôle de sélection et de VoiceOver

Ajoutez ou supprimez facilement des calques de votre sélection actuelle de calques

Pour les abonnés à Apple Creator Studio :

Ouvrez une image de Keynote directement dans Pixelmator Pro et voyez la version modifiée dans votre présentation

Générez des figures personnalisées et modifiables à partir d’une description textuelle pour illustrer votre présentation

Pour tout le monde :

Captivez votre audience avec des transitions et des compositions originales, notamment des effets de décalage, d’effacement radial, de flou de caractère et bien d’autres.

Remplacez plus facilement les images de votre présentation à partir du centre de contenu

Pour les abonnés à Apple Creator Studio :

Ouvrez une image de Pages directement dans Pixelmator Pro et voyez la version modifiée dans votre document

Générez des figures personnalisées et modifiables à partir d’une description textuelle pour illustrer votre document

Pour tout le monde :

Remplacez plus facilement les images de votre document à partir du centre de contenu

Pour les abonnés à Apple Creator Studio :

Ouvrez une image de Numbers directement dans Pixelmator Pro et voyez la version modifiée dans votre feuille de calcul

Générez des figures personnalisées et modifiables à partir d’une description textuelle pour illustrer votre feuille de calcul

Pour tout le monde :

Masquez ou affichez des feuilles individuelles pour une navigation rapide

Ajoutez des couleurs aux onglets de feuille

• Remplacez plus facilement les images de votre feuille de calcul à partir du centre de contenu

Importez des fichiers SVG qui s’adaptent à n’importe quelle taille et conservent des graphismes nets à toute résolution

Prenez le contrôle de votre timeline avec de nouveaux contrôles intuitifs qui vous permettent d’échelonner, de mettre en cascade ou d’inverser des plans instantanément pour créer des animations complexes en quelques secondes

Travaillez plus vite et avec concentration grâce à des mises à jour des performances qui vous garantissent fluidité et réactivité

Affichez les métadonnées immersives, temporelles et dynamiques avant l’encodage avec le nouveau visualiseur de métadonnées immersives

Encodez des vidéos stéréoscopiques à 180° pour les visualiser sur l’Apple Vision Pro avec prise en charge du profil Apple Projected Media Profile (APMP) 180°

Prévisualisez les vidéos stéréoscopiques avec une nouvelle option de présentation Anaglyphe

Cette mise à jour apporte des améliorations de la stabilité et des correctifs

Améliorations de Beat Breaker

Explorez encore plus de manières de transformer votre son grâce à de nouveaux modes de filtrage et de panoramique, et à de nouvelles commandes de traitement aléatoire.

Améliorations d’Alchemy

Découvrez de nouveaux timbres et textures sonores de synthèse granulaire grâce au mode de synchronisation granulaire.

Nouveau paquet de sons