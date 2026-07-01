Le piratage de Tata Electronics, qui assemble des iPhone en Inde, permet d’avoir de nouveaux détails sur l’iPhone 18 Pro et notamment sur le modem C2 d’Apple. Celui-ci ne sera visiblement pas disponible dans l’ensemble des pays.

Le modem C2 sur les iPhone 18 Pro, sauf aux États-Unis ?

En fouillant dans les fichiers d’Apple en lien avec le piratage de Tata Electronics, AppleInsider affirme que certains iPhone 18 Pro auront le modem C2 d’Apple, tandis que d’autres auront un modem venant de Qualcomm. En l’occurrence, les iPhone 18 Pro vendus aux États-Unis auraient un modem de Qualcomm, là où ceux dans les autres pays auraient le modem C2 d’Apple.

Pourquoi cette différence ? Il se pourrait que ce soit en lien avec la 5G utilisant les ondes millimétriques (mmWave). Les modems C1 et C1X existants ne supportent pas la 5G millimétrique et il semblerait que ce sera la même chose avec le futur modem C2. Ce sont surtout les États-Unis qui profitent de cette 5G très rapide. Par conséquent, Apple préférerait proposer un modem de Qualcomm sur ses iPhone 18 Pro aux États-Unis afin que les Américains puissent profiter de cette technologie premium.

Ainsi, les utilisateurs américains pourraient continuer de profiter de la 5G très rapide, comme ils le peuvent le faire aujourd’hui avec l’iPhone 17 Pro qui embarque le modem Snapdragon X80 de Qualcomm. Mais il est bon de noter que les modems C1 et C1X d’Apple ont un autre avantage : une meilleure efficience. Ils sont moins gourmands en énergie, ce qui permet d’améliorer l’autonomie.

Contre toute attente, Apple présentera les iPhone 18 Pro et Pro Max en septembre. Ils devraient être accompagné par l’iPhone Ultra, à savoir le premier iPhone pliable.