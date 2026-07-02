Apple déploie Safari Technology Preview 247 avec une nouveauté majeure pour les développeurs : un serveur Model Context Protocol (MCP) capable de relier directement des agents IA au navigateur. Cette intégration donne à ChatGPT, Claude, Gemini et d’autres clients compatibles un accès direct au rendu réel des pages Web pour accélérer le débogage.

Apple ne se contente plus d’ajouter des correctifs ou des fonctions isolées dans son navigateur expérimental. L’entreprise ouvre désormais la porte à une interaction entre Safari et les assistants de développement pilotés par l’intelligence artificielle.

Le serveur MCP ajouté dans Safari Technology Preview 247 permet à un agent compatible de se connecter à une fenêtre Safari et d’inspecter ce que le navigateur affiche réellement. Il peut consulter les journaux de la console, suivre les requêtes réseau, capturer des captures d’écran et interagir avec les éléments présents sur la page. Pour les développeurs Web, ce point change la qualité du diagnostic car l’agent ne travaille plus seulement sur du code brut, mais sur le comportement concret de la page dans le navigateur.

Safari s’aligne sur le standard MCP

MCP est un standard ouvert créé par Anthropic, puis confié à la Linux Foundation via l’Agentic AI Foundation. Le protocole sert d’interface commune pour relier des agents IA à des outils externes, qu’il s’agisse de GitHub, Slack, Google Drive, Notion, de bases de données ou de fichiers locaux. En l’adoptant dans Safari Technology Preview 247, Apple s’inscrit dans une dynamique d’interopérabilité qui dépasse largement son seul écosystème.

L’intérêt est immédiat pour les usages de développement. Un agent IA branché via MCP peut observer l’état exact d’une page, identifier une erreur visible, confronter cette erreur aux logs et aux appels réseau, puis guider la correction avec beaucoup plus de précision. Cette approche rapproche le navigateur d’un véritable poste d’inspection pour des assistants de codage, capable d’accélérer les phases de test, de reproduction et de correction.

Cette nouvelle version ne se limite pas au serveur MCP. Apple y ajoute aussi une série de corrections et d’améliorations dans des domaines comme l’accessibilité, le CSS, le JavaScript et les Web API. Le navigateur conserve ainsi son rôle de laboratoire technique, tout en devenant un terrain d’expérimentation plus concret pour les flux de travail assistés par l’IA.

Si vous voulez tester Safari Technology Preview, rendez-vous sur le site d’Apple pour télécharger le navigateur expérimental.