Apple pourrait avoir renforcé discrètement ses équipes d’intelligence artificielle avec des profils venus de Qwen, la famille de modèles développée par Alibaba. L’information vient de Robert Scoble, analyste spécialisé dans l’IA et ancien cadre de Microsoft, selon qui Cupertino aurait recruté une partie de l’équipe historique ayant contribué à la version open source de Qwen. À ce stade, ni Apple, ni Alibaba, ni les personnes concernées n’ont confirmé ces mouvements de personnels.

Qwen, un modèle chinois devenu stratégique

Qwen s’est imposé comme l’un des projets d’IA les plus observés en Chine, avec des modèles capables de traiter du texte, du code, du raisonnement et des images. Son statut open source et ses bonnes performances en ont fait une base populaire auprès des développeurs, mais aussi un atout pour Alibaba face à DeepSeek, Baidu, Moonshot AI ou Tencent.

Yup. It is moving to trying to make money. Apple just picked it for the Chinese Siri. So there is that. — Robert Scoble (@Scobleizer) July 19, 2026

La rumeur arrive quelques jours seulement après la confirmation de l’intégration de Qwen à Apple Intelligence en Chine. Alibaba a indiqué que « Qwen sera intégré aux expériences Apple Intelligence dans iOS, iPadOS, macOS et visionOS pour les utilisateurs en Chine ».

Apple regarde aussi vers l’IA locale sur iPhone

En parallèle, Apple aurait discuté avec PrismML, une start-up spécialisée dans la compression de grands modèles. L’entreprise affirme avoir réduit un modèle Qwen d’environ 54 Go à moins de 4 Go, tout en conservant 27 milliards de paramètres, afin de le faire tourner directement sur iPhone.

Une stratégie encore discrète, mais cohérente

Entre partenariat local en Chine, recrutement potentiel d’experts Qwen et intérêt pour les modèles compressés, Apple semble chercher à combler son retard en IA générative sans renoncer à son obsession du traitement local. Reste à voir si ces briques techniques se traduiront rapidement par un Siri plus puissant et vraiment compétitif… ce qui semble être le cas au vu des premières démos.