Samsung lance sa première carte de crédit aux États-Unis avec un cashback maximal de 5 %, contre 3 % pour l’Apple Card. La Samsung Galaxy Card, émise en partenariat avec Barclays, débarque le 22 juillet, jour de la conférence Samsung Unpacked.

La Samsung Galaxy Card s’intègre directement dans Samsung Wallet, avec une activation immédiate dès l’approbation du dossier. Barclays affirme être le premier à proposer une carte véritablement pensée pour le portefeuille numérique et structure les récompenses en quatre paliers :

5 % sur les achats directs auprès de Samsung

3 % via Samsung Wallet

2 % sur les abonnements streaming comme Netflix, Disney+ ou Spotify

1 % sur tout le reste

La carte, sans frais annuels, se présente sous la forme d’un métal noir et s’accompagne d’une offre de bienvenue de 200 dollars après 2 000 dollars de dépenses en 90 jours, ainsi que d’une réduction de 20 % via le programme Samsung VIP Advantage.

La Samsung Galaxy Card face à l’Apple Card

L’Apple Card, lancée en 2019 chez Goldman Sachs, plafonne son cashback à 3 % chez Apple et certains marchands partenaires, 2 % via Apple Pay et 1 % sur le reste des achats. Face à cette structure à trois paliers, Samsung ajoute un quatrième niveau à 5 %, réservé aux achats effectués directement auprès de la marque, ce qui crée une incitation plus forte à rester dans son propre écosystème.

Les deux cartes bancaires d’Apple et Samsung restent réservées au marché américain et s’appuient sur l’intégration à un portefeuille numérique, avec Apple Cartes (Wallet) d’un côté et Samsung Wallet de l’autre. Samsung mise sur ce lancement pour capter l’attention au moment même où Apple traverse une transition bancaire majeure, ce qui rend la comparaison entre les deux offres particulièrement sensible pour les clients.

L’Apple Card s’apprête à changer d’émetteur : Goldman Sachs cède sa place à JPMorgan Chase, une transition annoncée en janvier et qui doit s’achever d’ici 2027. JPMorgan Chase prévoit d’ajouter plus de 20 milliards de dollars de soldes de cartes à sa plateforme Chase grâce à cette reprise. Apple a précisé que les soldes, l’historique des transactions, les limites de crédit et les récompenses Daily Cash des porteurs de carte seront transférés sans interruption, et que Mastercard restera le réseau de paiement utilisé.