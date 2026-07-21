A.R. Rahman investit l’informatique spatiale avec ARR Immersive, une nouvelle application disponible dès le 22 juillet sur l’Apple Vision Pro. Le compositeur indien, doublement oscarisé pour Slumdog Millionaire, y rassemble plusieurs années d’expérimentations consacrées à la musique, à la danse et à la narration en réalité immersive.

Le Musk fait ses débuts sur Apple Vision Pro

Le catalogue inaugural comprend des séquences de Le Musk, un film en réalité virtuelle à 360 degrés présenté au Festival Cannes XR. Ces images ont été retravaillées pour exploiter l’affichage spatial du casque d’Apple et placer le spectateur au cœur de la mise en scène, plutôt que devant une simple vidéo projetée sur un écran virtuel.

ARR Immersive propose également trois créations autour du kathak, une danse classique indienne. Les prestations de Pranith AP, Palak Chauhan et Mudra IV, chorégraphiées par Shrita Baskar, associent mouvements traditionnels indiens et compositions orchestrales occidentales. Une rubrique ARR Live complète l’ensemble avec des captations de concerts d’A.R. Rahman, tandis que d’autres programmes sont déjà en préparation.

Apple Vision Pro devient une scène musicale

Cette nouvelle app enrichit un catalogue musical déjà alimenté par le concert immersif de Metallica, une captation des BBC Proms et le documentaire spatial consacré à Bono.

« La musique a toujours été pour moi plus qu’une chose que l’on entend : elle se ressent émotionnellement », explique A.R. Rahman. Le musicien veut ainsi créer un espace où le public ne se contente plus d’écouter ou de regarder, mais éprouve la sensation d’être littéralement en présence. D’abord lancée sur Apple Vision Pro, l’application doit ensuite rejoindre la plateforme Meta Quest.