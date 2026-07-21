L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a tranché en faveur d’Apple : la marque « Eyefone », déposée par la société chinoise Shenzhen Eyefone Technology, ne pourra pas coexister avec la marque iPhone en Europe. La décision s’appuie sur un risque d’association entre les deux noms et sur un avantage commercial jugé indu, comme l’indique L’Informé.

Des iPhone en Europe, mais pas d’Eyefone

Shenzhen Eyefone Technology avait déposé sa marque en avril 2025 pour couvrir des lunettes connectées, des ordinateurs portables, des logiciels d’intelligence artificielle et des écouteurs. Apple s’y est opposé le 14 juillet 2025, avant que l’EUIPO ne rende sa décision le 8 juillet dernier, donnant raison à la firme de Cupertino sur l’ensemble de ses arguments.

L’office européen a retenu deux arguments centraux pour justifier le rejet. Il a d’abord constaté l’existence d’un lien entre les deux marques, susceptible de créer une association dans l’esprit du public, avant de conclure que le dépôt d’Eyefone procurerait un avantage indu à son titulaire, assimilable à du parasitisme commercial.

Apple a basé son opposition sur trois piliers combinant la similitude et le risque commercial. La marque a ainsi démontré une proximité visuelle et phonétique évidente entre « Eyefone » et « iPhone », un risque de confusion pour les consommateurs européens, et un détournement potentiel du pouvoir d’attraction de sa marque assorti d’un effet de dilution.

Pour étayer ces arguments, Apple a mis en avant plusieurs preuves accumulées sur près de deux décennies. Cette documentation combine plusieurs types de sources :

des coupures de presse remontant à 2012, illustrant la couverture médiatique continue de ses iPhone

des communiqués de presse publiés entre 2007 et 2025, retraçant l’historique de la marque

des classements de ventes et des vidéos YouTube, démontrant la présence commerciale de l’iPhone

un audit réalisé par le cabinet Kantar, mesurant le poids de la marque sur les réseaux sociaux

L’EUIPO a explicitement retenu l’usage intensif de l’iPhone depuis son lancement en 2007 pour établir son statut de marque notoire. Cette notoriété constitue le socle juridique sur lequel repose l’ensemble de la décision, bien au-delà des seules similitudes phonétiques entre les deux noms.

Un recours encore possible

La société chinoise Shenzhen Eyefone Technology dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour contester cette décision devant les chambres de recours de l’EUIPO. Cette échéance ouvre une nouvelle phase potentielle de la procédure, sans garantie que l’issue soit différente compte tenu de la solidité des preuves déjà réunies par Apple.