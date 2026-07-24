Apple négocie une baisse de prix de 20 % sur les écrans OLED de l’iPhone 18 Pro Max par rapport à l’iPhone 17 Pro Max, rapporte The Elec. Cette pression tarifaire vise Samsung Display et LG Display, qui fourniront ensemble 87 millions d’écrans pour l’ensemble des iPhone 18.

Une baisse de prix malgré une complexité accrue

Le paradoxe est qu’Apple exige un tarif compris entre 66,50 $ et 70 $ par écran, alors que les dalles reposent sur le nouveau processus M16 de Samsung Display offrant une meilleure efficacité énergétique, une durée de vie prolongée et des couleurs plus fidèles. Si les prix des écrans OLED baissent traditionnellement à chaque génération, l’ampleur de la réduction demandée en 2026 dépasserait nettement les standards habituels du secteur.

Cette pression s’exerce sur des volumes considérables, avec Samsung Display qui fournirait 46 millions d’écrans OLED et LG Display 41 millions selon le cabinet UBI Research. Voici le détail pour chaque fournisseur :

iPhone 18 : 2 millions d’écrans OLED pour Samsung Display, 1 million pour LG Display

2 millions d’écrans OLED pour Samsung Display, 1 million pour LG Display iPhone 18 Pro : 18 millions d’écrans OLED pour Samsung Display, 19 millions pour LG Display

18 millions d’écrans OLED pour Samsung Display, 19 millions pour LG Display iPhone 18 Pro Max : 26 millions d’écrans OLED pour Samsung Display, 21 millions pour LG Display

Cette baisse de prix réclamée ne relève pas d’un simple rapport de force. Elle s’inscrit dans une logique de compensation : les coûts des puces mémoire flambent, sous l’effet de la pénurie mondiale de RAM et stockage, elle-même alimentée par la demande des data centes dédiés à l’intelligence artificielle. Sur l’iPhone 18 Pro Max en version 1 To, la mémoire seule pourrait représenter plusieurs centaines de dollars de coût additionnel, un bond qui explique presque entièrement la hausse totale des composants par rapport à l’iPhone 17 Pro Max.

Face à cette flambée, Apple chercherait donc à comprimer les coûts sur d’autres composants, en l’occurrence les écrans, pour limiter l’impact sur ses marges. Les analystes restent toutefois divisés sur la conséquence finale pour les utilisateurs : certains évoquent un maintien des prix de départ grâce à cette gestion serrée des coûts, tandis que d’autres anticipent malgré tout une hausse pouvant atteindre 200 ou 300 dollars.

Une sortie en septembre pour les iPhone 18 Pro

L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max verront le jour en septembre, selon le calendrier habituel des lancements d’Apple. Pour leur part, l’iPhone 18 standard, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 arriveront au printemps 2027. Cette génération marquera aussi l’arrivée du premier iPhone pliable (iPhone Ultra), dont la présentation se fera en septembre. Par contre, la commercialisation pourrait intervenir plus tard.