Ce n’est pas une surprise : Apple prépare son futur MacBook Neo et macOS 26.6 semble confirmer qu’il embarquera la puce A19 Pro. Ce serait une progression assez logique.

Le MacBook Neo avec l’A19 Pro se cache dans macOS 26.6

Le MacBook Neo a fait ses débuts cette année. C’est le Mac le moins cher avec un premier prix de 699 euros (puis 799 euros avec la récente hausse d’Apple). Sous le capot, il embarque la puce A18 Pro, la même que l’on retrouve dans l’iPhone 16 Pro (avec un cœur dr GPU en moins), et 8 Go de RAM.

Les rumeurs ont déjà mentionné son successeur. Il embarquerait la puce A19 Pro (qui est déjà dans les iPhone 17 Pro) et 12 Go de RAM. Cela signifie un processeur plus puissant et davantage de mémoire vive. Cela devrait satisfaire plusieurs personnes pour qui les 8 Go actuels sont trop légers, surtout le long terme.

En attendant, macOS 26.6, qui est disponible depuis peu en version finale, semble confirmer cette configuration. The Eclectic Light Company a repéré la présence de six nouvelles extensions de kernel (noyau) qui concernent la plateforme AppleT8150. Il se trouve que AppleT8150 fait référence aux puces A19 et A19 Pro.

La date de sortie du nouveau MacBook Neo reste incertaine pour l’instant, mais il n’est pas impossible que ce soit pour 2027. Le modèle existant est disponible à l’achat depuis le mois de mars. Une arrivée au début de l’année prochaine est donc une possibilité.