Neuf entreprises allemandes ont déposé une plainte antitrust contre Apple au sujet de l’anti-pistage qui sera en place avec iOS 14.5. Les sociétés en rapport avec les médias et la technologie accusent le fabricant d’iPhone de les priver de revenus publicitaires.

L’anti-pistage d’iOS 14.5 dérange en Allemagne

Parmi les plaignants figurent des éditeurs de journaux et de magazines comme Axel Springer, des agences de publicité et des entreprises informatiques. Ils s’opposent à une nouvelle fonctionnalité d’Apple, qui va arriver aujourd’hui. Elle exige aux développeurs d’applications de demander aux utilisateurs s’ils autorisent à donner accès à leurs données. Les entreprises plaignantes craignent que nombre d’utilisateurs refuseront et les priveront ainsi de revenus publicitaires. Facebook a aussi protesté contre cette nouvelle clause.

Le système d’Apple « abuse de sa position sur le marché et viole la loi sur les cartels », estiment les entreprises allemandes dans leur plainte antitrust contre Apple. « Avec ces mesures adoptées unilatéralement, Apple exclut en fait tous les concurrents du traitement des données commercialement pertinentes dans l’écosystème Apple », regrettent-elles.

En mars, des start-up françaises avaient porté plainte auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) contre Apple, accusé de ne pas demander le consentement de ses utilisateurs pour afficher de la publicité ciblée au sein de ses propres applications. Fin mars, la Cnil avait confirmé qu’Apple avait enfreint le RGPD.