Il est aujourd’hui possible de s’abonner à MyCanal en passant par l’application iOS. Mais si l’on en croit Mac4ever, ce ne sera bientôt plus possible. La raison semble être la commission d’Apple et de son App Store.

MyCanal ne serait pas la première application à abandonner l’abonnement depuis son application iOS. Netflix l’a déjà fait il y a quelques années. Le service de streaming vidéo critiquait la commission de 30% d’Apple, surtout qu’elle concerne tous les abonnements iOS, et ce tous les mois. La plateforme est donc toujours accessible depuis un iPhone ou iPad, mais il faut passer par le site pour s’abonner. Cette histoire devrait bientôt être similaire du côté de MyCanal.

Il faut savoir que la plateforme française propose depuis 2020 la possibilité de payer via son propre système de facturation, plutôt que l’App Store. C’est un passe-droit accordé par Apple (Amazon Prime Video a la même chose, tout comme Altice One). Cela permet normalement de contourner la commission de 30% d’Apple. Mais visiblement, MyCanal n’est pas satisfait.

Le groupe n’a pas encore communiqué officiellement sur le retrait de l’abonnement depuis son application iOS. Cette information intervient en tout cas dans une période où Apple fait face à de nombreuses critiques. Il y a notamment eu le procès Apple-Epic ces dernières semaines, avec justement Epic Games qui critique l’obligation d’utiliser le système de paiement d’Apple au sein des applications.