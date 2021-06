Le directeur juridique de Spotify aime les produits Apple, mais critique l'entreprise

Horacio Gutierrez, le directeur juridique de Spotify, parle une nouvelle fois d’Apple. Après avoir estimé le mois dernier que le fabricant d’iPhone était « une brute impitoyable » qui « entrave ses concurrents », le cadre dit aimer les produits comme l’iPhone et l’Apple Watch. Mais cela ne l’empêche pas de critiquer les pratiques d’Apple.

Le directeur juridique de Spotify parle d’Apple

« Apple est une grande entreprise, elle a un succès incroyable et est admirable à bien des égards. Je suis un fan des produits Apple, je l’ai toujours été », a déclaré le directeur juridique de Spotify dans une interview avec The Verge. Il ajoute avoir été aperçu avec une Apple Watch au poignet lors d’une récente audition et cela a étonné certains, étant donné que Spotify et Apple ne sont pas vraiment en de bons termes. « La réalité, c’est qu’on peut admirer une entreprise, une grande partie de ce qu’elle a fait et les beaux produits qu’elle a créés, tout en restant critique sur la façon dont elle se comporte dans certains aspects de son activité. Il est clair pour moi qu’en ce qui concerne leurs politiques relatives aux magasins d’applications et la manière dont ils traitent [non seulement] les applications concurrentes, mais aussi toute une variété d’applications sur leur App Store, c’est tout simplement injuste », estime Horacio Gutierrez.

Selon ses dires, l’attention réglementaire que connaît Apple, notamment avec son récent procès avec Epic Games, est normale au vu de la situation. Il ajoute que Spotify veut qu’Apple ne force plus les développeurs à utiliser son moyen de paiement au sein des applications. Ce moyen implique une commission de 15% ou 30% (selon les revenus des développeurs) sur chaque transaction.

Concernant le procès Apple vs Epic Games, le directeur juridique de Spotify note que plusieurs documents ont permis d’obtenir des informations. « Il y a beaucoup de communications internes très intéressantes qui révèlent vraiment la façon dont les dirigeants d’Apple pensaient à l’App Store, à imposer le système de paiement d’Apple, leur intention de verrouiller les utilisateurs et d’autres choses comme ça », dit-il.

Apple n’est pas honnête sur les revenus

Le cadre pense par ailleurs que l’affirmation d’Apple concernant l’App Store et le fait de ne pas savoir combien sa boutique génère est un mensonge. « Vous parlez de dizaines de milliards de dollars de revenus, d’après les estimations qui circulent. Ce n’est pas comme le budget pour les cartouches d’écran des imprimantes chez Apple, c’est une somme énorme de revenus. Je pense que cela défie toute crédibilité pour Apple de dire qu’ils ne font pas ça pour l’argent et ils n’ont même pas demandé combien d’argent ils gagnent ici ».

Le procès entre Apple et Epic Games a eu lieu aux États-Unis avec par conséquent la justice américaine. Une autre affaire, en Europe cette fois, concerne Apple et ses pratiques potentiellement anticoncurrentielles. Cela fait suite à une plainte de Spotify en 2019.