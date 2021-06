La keynote d’ouverture de la WWDC le 7 juin, avec notamment iOS 15, devrait être l’occasion d’avoir du nouveau pour iMessage, Safari, Apple Plans et l’application Santé. C’est en tout cas ce qu’annonce la journaliste Joanna Stern du Wall Street Journal.

Dans un tweet, elle indique : « La semaine prochaine, à la WWDC, les murs seront encore plus hauts. J’ai entendu dire qu’il y avait de grosses mises à jour pour Safari, Santé, Plans et iMessage à la WWDC la semaine prochaine ». Ici, « les murs » font référence au fait qu’Apple a un écosystème fermé avec iOS, notamment avec l’unique possibilité de passer par l’App Store pour télécharger des applications.

Of course, next week at WWDC the walls will get even higher. I hear there are big updates coming to Safari, Health, Maps and iMessage at WWDC next week.

