C’est donc iOS 14.7 qui vient corriger le vilain bug qui désactive complètement le Wi-Fi sur iPhone. Ce bug se produit quand les utilisateurs rejoignent un réseau ayant un nom peu commun.

En juin, le chercheur en sécurité Carl Shou avait trouvé une méthode pour complètement désactiver le Wi-Fi sur un iPhone. Il suffit qu’un téléphone d’Apple se connecte sur un réseau ayant pour nom %p%s%s%s%s%n. À partir de ce moment, la partie sans fil est complètement désactivée. Plus récemment, Carl Shou a découvert que le même problème se présente quand le nom du réseau est %secretclub%power.

Apple n’avait rien communiqué jusqu’à présent. Mais la bêta 5 d’iOS 14.7, disponible depuis hier soir, vient corriger ce bug du Wi-Fi sur iPhone. Comme le note le YouTubeur Aaron Zollo, se connecter sur un réseau ayant pour nom %p%s%s%s%s%n fonctionne avec cette version et il est possible de naviguer sur Internet en Wi-Fi sans problème. Il ajoute qu’il peut changer de réseau et là encore, ça fonctionne.

So…iOS 14.7 Beta 5 seems to have fixed the WiFi issue…I’m connected to it and it works. I can switch back to other networks as expected. Yes, it also works with the other SSiD that would disable phones and be harder to restore as well. pic.twitter.com/E0yf3C1exh

— Aaron Zollo (@zollotech) July 8, 2021