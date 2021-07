Apple TV+ n’a pas progressé en France au deuxième trimestre de 2021 par rapport au premier et garde une part de marché de 3%. Le service de streaming est loin derrière Netflix, Amazon Prime Video et les autres.

Netflix reste le service de streaming le plus populaire avec une part de 28% en France. Il est suivi de près par Amazon Prime Video qui a une part de 25%. Disney+ est à la troisième position avec une part de 16%. Ce service est d’ailleurs celui qui a le mieux progressé entre le premier trimestre et le deuxième, en prenant 3 points. Canal+ est au pied du podium avec 9%, OCS arrive derrière avec 7% et Salto est à 2%. Le reste occupe une part de 13%, dont 3% d’Apple TV+ comme l’a expliqué JustWatch à iGen.

Le catalogue d’Apple TV+ n’attire pas les Français. C’est l’un des principaux problèmes, contrairement au prix qui est attractif. Apple demande 4,99€/mois. Il y a trois mois offerts (et non plus un an) pour tous ceux qui achètent un iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Apple TV+ n’a aucun programme fort qui fait parler de lui, au point d’attirer du monde. Ted Lasso a une certaine réputation et la série récolte des nominations à différentes cérémonies, mais le grand public (français) ne semble pas vraiment s’y intéresser plus que cela. Peut-être que les Français vont s’intéresser à Liaison, une prochaine série française avec Vincent Cassel et Eva Green.