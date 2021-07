Ted Lasso est la série d’Apple TV+ qui fait le plus parler d’elle et cela se ressent au niveau du visionnage, puisqu’il s’agit du contenu le plus regardé sur la plateforme de streaming selon Deadline.

Depuis sa sortie en 2020, Ted Lasso se veut populaire sur Apple TV+ et elle l’est tout particulièrement en ce moment, d’où sa première place. Cela s’explique en partie par les spectateurs qui découvrent ou redécouvrent la série juste avant le lancement de la saison 2. Celle-ci fera ses débuts demain sur la plateforme de streaming. De quoi se mettre à jour au vu des nombreuses nominations à différentes cérémonies, dont 20 nominations aux Emmy Awards (qui sont l’équivalent des Oscars mais pour le monde de la télévision).

Outre Ted Lasso, il y a Schmigadoon! et Physical, qui sont de nouveaux contenus et sont déjà dans le top 10 des séries les plus regardées sur Apple TV+. Trying, une série britannique qui se veut plus confidentielle, a réussi à presque doubler son nombre de spectateurs avec la saison 2.

Malgré le nombre de vues qui augmente pour les contenus, Apple TV+ reste un petit service de streaming si on le compare à la concurrence. Que ce soit aux États-Unis ou en France, le service de streaming a une part de 3%. C’était le cas au premier trimestre et ce fut toujours le cas au deuxième.