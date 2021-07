Facebook a décidé de contourner l’App Store pour proposer ses jeux sur iOS et cela passe par du cloud gaming avec une web app accessible depuis Safari. Le réseau social suit ainsi la même philosophie que Microsoft avec xCloud, Nvidia avec GeForce Now et Google avec Stadia.

Du cloud gaming par Facebook sur iOS via une web app

Pourquoi Facebook contourne-t-il l’App Store avec ses jeux plutôt que tout proposer dans une seule application ? Parce qu’Apple n’autorise pas un tel comportement, tout simplement. Apple estime que chaque jeu, même si c’est du cloud gaming, doit avoir sa propre application sur l’App Store. Microsoft a déjà critiqué ce système, estimant que cela n’avait pas de sens. Facebook le rejoint sur le sujet.

La solution est de passer par une web app via Safari. Apple ne peut rien bloquer ici et les groupes ont donc davantage de libertés. Malheureusement pour les utilisateurs, l’expérience n’est pas aussi bonne que si c’était une application native. Mais c’est toujours mieux que rien.

« Nous sommes arrivés à la même conclusion que d’autres : les web apps sont la seule option pour proposer du cloud gaming sur iOS pour le moment », a déclaré Vivek Sharma, vice-président des jeux chez Facebook, à The Verge. « Comme beaucoup l’ont souligné, la politique d’Apple visant à autoriser les jeux via le cloud sur l’App Store ne permet pas grand-chose. L’exigence d’Apple selon laquelle chaque jeu via le cloud doit avoir sa propre page, être évalué et apparaître dans les listes de recherche va à l’encontre de l’objectif du cloud gaming. Ces obstacles empêchent les joueurs de découvrir de nouveaux jeux, de jouer sur plusieurs appareils et d’accéder instantanément à des jeux de haute qualité dans des applications iOS natives, même pour ceux qui n’utilisent pas les appareils les plus récents et les plus chers ».

Les jeux Facebook en cloud gaming sont actuellement disponibles aux États-Unis et dans certaines parties du Canada et du Mexique, tandis que les jeux HTML5 sont accessibles ailleurs. Les jeux via le cloud arrivent progressivement dans davantage de régions. Le service est accessible via fb.gg/play.