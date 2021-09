Apple a récemment annoncé un report de l’analyse de photos des utilisateurs pour lutter contre la pédopornographie et l’Electronic Frontier Foundation (EFF) salue ce choix. Mais pour l’ONG de protection des libertés sur Internet, il faut aller plus loin et complètement abandonner le projet.

Pour l’EFF, Apple doit abandonner sa lutte contre la pédopornographie

Apple « ne doit pas se contenter d’écouter et doit abandonner complètement son projet d’introduire une porte dérobée dans son système de chiffrement », indique l’EFF concernant les outils de lutte contre la pédopornographie. L’ONG estime que le mécanisme crée « un énorme danger pour la sécurité et la confidentialité des utilisateurs d’iPhone ». Elle juge aussi que de tels outils permettent à des gouvernements autoritaires de mettre en place un nouveau système de surveillance de masse pour espionner les citoyens.

L’EFF souligne qu’Apple a reçu les critiques de plus de 90 organisations du monde entier, demandant au fabricant d’iPhone de ne pas mettre en place les fonctionnalités. Elles affirment que cela pourrait conduire à la censure de discours protégés, menacer la vie privée et la sécurité de personnes dans le monde entier, et avoir des conséquences désastreuses pour de nombreux enfants.

Une pétition de l’EFF a récolté plus de 25 000 signatures. D’autres pétitions de Fight for the Future et OpenMedia ont cumulé plus de 50 000 signatures, demandant à Apple d’abandonner son projet de lutte contre la pédopornographie.

Un report… mais pas un abandon

La semaine dernière, Apple a indiqué avoir reporté ses outils de lutte contre la pédopornographie suite à des commentaires des clients, des groupes de défense, de chercheurs et d’autres personnes. « Nous avons décidé de prendre du temps supplémentaire au cours des prochains mois pour recueillir des commentaires et apporter des améliorations avant de publier ces fonctionnalités de sécurité d’une importance cruciale pour les enfants », indiquait Apple. Mais comme nous pouvons le voir, il s’agit simplement d’un report et non d’un abandon. Cela explique pourquoi l’EFF et d’autres veulent continuer leur combat.