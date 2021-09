Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, annonce que le studio a versé 6 millions de dollars à Apple, suite au récent verdict de la juge Yvonne Gonzalez Rogers.

La semaine dernière, la juge a donné raison à Epic Games concernant le fait qu’Apple ne doit pas interdire aux développeurs d’inclure des liens dans leurs applications qui renverraient vers leurs sites. Cela permettrait ainsi d’accéder à des moyens de paiement alternatifs, sans passer par l’App Store et donc éviter la commission d’Apple (15% ou 30% selon les cas). Mais il s’agit de la seule victoire pour le studio derrière Fortnite.

Epic has paid Apple $6,000,000 as ordered by the court. pic.twitter.com/trulCfjE9S

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 13, 2021