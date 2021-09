Apple a confirmé qu’il existe un bug avec les iPhone 13 et le déverrouillage avec l’Apple Watch. Le constructeur annonce qu’une mise à jour d’iOS est en préparation pour corriger ce problème.

Un correctif à venir pour le bug de l’iPhone 13 et du déverrouillage avec l’Apple Watch

Les premiers iPhone 13 ont été livrés vendredi et des utilisateurs ont rapidement remarqué qu’ils ne pouvaient pas profiter de la fonction « Déverrouiller avec l’Apple Watch ». Un message d’erreur s’affiche à l’écran : « Impossible de communiquer avec l’Apple Watch. Assurez-vous que votre Apple Watch est déverrouillée, que vous la portez au poignet, et que votre iPhone est déverrouillé ». Il y a un bouton « Réessayer », mais le fait d’appuyer dessus ne change rien : la connexion ne se fait toujours pas.

Apple a aujourd’hui reconnu le problème et publie une fiche dédiée sur son site. La société annonce que ce bug avec le déverrouillage sera corrigé avec une mise à jour à venir, mais il n’est pas précisé quelle sera la mise en jour en question ni quelle sera sa date de disponibilité. Nous savons qu’Apple teste actuellement iOS 15.1 avec les développeurs et testeurs publics, mais il est possible qu’une version comme iOS 15.0.1 voit le jour plus tôt.

« En attendant que la mise à jour soit disponible, vous pouvez désactiver le déverrouillage avec l’Apple Watch et utiliser votre code d’accès pour déverrouiller votre iPhone 13 », indique Apple. Pour rappel, cette fonction (apparue avec iOS 14.5) est surtout utile quand on porte un masque, Face ID ne pouvant pas détecter le visage.