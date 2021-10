LG Display a commencé à travailler sur un écran OLED pour l’iPad Pro de 12,9 pouces qui doit être plus lumineux et plus durable, selon The Elec. Il faudra toutefois patienter pour le découvrir car ce n’est pas prévu pour cette année ou l’année prochaine.

Un écran plus lumineux et plus durable pour l’iPad Pro OLED

La production de l’écran OLED pour l’iPad Pro de 12,9 pouces aurait lieu entre la fin de 2023 et 2024. Cela rejoint une récente information indiquant que cet iPad verrait le jour entre 2023 ou 2024. LG ne serait en tout cas pas le seul, puisque Samsung travaillerait lui aussi sur des écrans OLED pour les tablettes d’Apple. Le groupe devait au départ s’occuper de l’écran OLED pour l’iPad Air de 2022, mais ce projet a été récemment abandonné.

LG Display prévoirait d’utiliser la technologie LTPO pour rendre l’écran OLED jusqu’à deux fois plus lumineux et prolonger sa durée de vie jusqu’à quatre fois. La dalle devrait utiliser les mêmes supports de 6e génération que ceux utilisés dans les iPhone 13 Pro, qui prennent déjà en charge la technologie LTPO pour des taux de rafraîchissement allant de 10 Hz à 120 Hz. Cela pourrait permettre une gamme du taux de rafraîchissement plus importante pour l’iPad Pro, qui descend pour l’instant à 24 Hz.

Certains s’étonnent en tout cas de voir Apple choisir de l’OLED pour ses futurs iPad Pro, sachant que le groupe a récemment basculé sur du Mini-LED. Seul le modèle de 12,9 pouces a du Mini-LED. Mais le prochain modèle de 11 pouces suivra, si l’on en croit les rumeurs.