Netflix proposera ses jeux iOS via l'App Store et non le cloud gaming

Netflix propose depuis peu des jeux, mais uniquement pour les utilisateurs avec un appareil Android. Le support pour iOS se fera un peu plus tard, comme l’a déjà annoncé le service. Et pour le coup, Netflix passera bien par l’App Store et non le cloud gaming.

Les jeux Netflix sur iOS arriveront via l’App Store

Le développeur Steve Moser a fouillé dans le code de l’application de Netflix et a découvert plusieurs indices montrant que les jeux seront bien disponibles via l’App Store. Ce sera une fiche App Store par jeu et non une application tout-en-un pour avoir accès à tout. L’application de Netflix devrait malgré tout comprendre des liens qui renvoient les utilisateurs vers l’App Store pour télécharger tel ou tel titre.

Netflix aurait pu proposer dès le départ du cloud gaming avec les jeux qui tournent sur des serveurs et le tout accessible depuis une seule et même application, à l’instar de xCloud et Stadia. Mais les règles de l’App Store l’empêchent de le faire, Apple étant très strict en ce qui concerne le cloud gaming et ce concept de tous les jeux regroupés dans un endroit. Dans le cas de xCloud, Stadia ou encore GeForce Now, l’accès aux jeux se fait via Safari et non l’App Store. C’est un moyen de contourner les règles strictes d’Apple.

Le cloud gaming à l’avenir ?

L’approche de Netflix ici pour les jeux sur iOS via l’App Store est déjà appliquée du côté d’Android : il faut télécharger les jeux un par un via le Google Play Store. Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, Netflix devrait changer son fonctionnement à l’avenir et se mettre au cloud gaming. Cela permettrait d’avoir une seule application pour accéder à tous les jeux. Ce serait du moins possible sur Android. Pour ce qui est d’iOS, il faudrait que Netflix passe par Safari. Ou bien, il faudrait qu’Apple assouplisse ses règles de l’App Store.