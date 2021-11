Il y a un an, Apple présentait ses premiers Mac Apple Silicon avec la puce M1. Au revoir les processeurs d’Intel et bonjour la puce maison. La présentation a eu lieu le 10 novembre 2020 à l’occasion d’une keynote.

1er anniversaire pour les Mac M1

Apple a présenté sa puce M1 qui a équipé trois Mac : le MacBook Air, le MacBook Pro de 13 pouces et le Mac mini. Les performances ont été au rendez-vous avec les premiers benchmarks montrant que la puce arrivait à faire mieux que le processeur Intel Core i9 du précédent MacBook Pro. C’était du moins le cas au test avec un cœur du processeur, l’i9 gardait une avance au test avec tous les cœurs. Mais la performance d’Apple était notable sachant qu’il s’agissait d’une puce d’entrée de gamme, là où l’i9 est le haut de gamme chez Intel.

Une autre prouesse d’Apple a été de proposer de bonnes performances tout en consommant peu d’énergie, du moins en comparaison avec les processeurs d’Intel. La différence est assez significative. Il y a également du mieux au niveau de l’autonomie avec plusieurs heures gagnées.

L’histoire se poursuit aujourd’hui avec les puces M1 Pro et M1 Max qui équipent les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Les derniers Mac restants avec des processeurs Intel sont l’iMac de 27 pouces et le Mac Pro. Mais tous les deux vont basculer sur une puce Apple Silicon en 2022. Et sans surprise, il y a plus de puissance ! Il se murmure qu’une puce avec 40 cœurs est en préparation chez Apple.