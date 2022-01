Apple change son fusil d’épaule concernant iOS 14 et veut maintenant que les utilisateurs d’iPhone passent sur iOS 15. C’est un changement de politique par rapport à quelques mois en arrière.

Apple veut que vous installiez iOS 15 sur votre iPhone

Auparavant, Apple invitait les utilisateurs à passer sur la dernière mise à jour en date. Mais avec la sortie d’iOS 15, Apple a continué à mettre en avant iOS 14 avec des mises à jour de sécurité et le passage vers la nouvelle version nécessitait de toucher un bandeau en bas de l’écran. Cela change à partir de maintenant.

Comme l’ont remarqué des utilisateurs, la section Mise à jour de logiciels dans l’application Réglages affiche désormais iOS 15 au centre de l’écran. Impossible de louper la mise à jour. D’ailleurs, il n’est plus question d’iOS 14 qui a totalement disparu de l’écran. C’est iOS 15 et uniquement cette version qui est maintenant présente.

Ce choix pouvait se deviner avec iOS 15.2.1. Cette mise à jour a vu le jour hier avec un correctif pour une faille en lien avec HomeKit. Apple n’a pas proposé de version équivalente pour iOS 14. Apple semble donc en avoir définitivement terminé avec iOS 14. Aussi, Apple ne propose plus la mise à jour corrective iOS 14.8.1 pour les iPhone sous iOS 14.8, ces derniers ne peuvent passer que sur iOS 15.

On peut également aussi se douter que les données d’installation d’iOS 15 ont poussé Apple à changer ses plans. Aujourd’hui, le groupe a dévoilé qu’iOS 15 est installé sur 63% des iPhone et 49% des iPad. En comparaison, iOS 14 en décembre 2020 était installé sur 72% des iPhone et 61% des iPad. iOS 15 fait de moins bons scores, le fabricant cherche certainement à pousser ses utilisateurs à installer la dernière version plutôt que rester sur iOS 14. Pour rappel, tous les appareils éligibles à iOS 14 peuvent installer iOS 15.