Il ne faut pas s’attendre à un nouveau design pour le Mac mini qu’Apple prévoit en 2023. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple ne va rien changer au niveau de l’extérieur.

Pas de nouveau design pour le Mac mini de 2023

Le fait que le Mac mini de 2023 garde le même design que le modèle actuel ne va pas dans le sens d’une rumeur qui, certes, date de l’année dernière. Le leaker Jon Prosser avait indiqué en mai 2021 qu’Apple préparait un nouveau modèle avec un châssis différent, présenté comme étant plus compact et avec une partie supérieure ayant un matériau « façon plexiglas ». En août dernier, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg assurait qu’un Mac mini avec une nouvelle apparence était attendu pour les mois à venir. Mais il n’y a finalement rien eu.

Il est possible que l’information de Jon Prosser et de Mark Gurman était bonne à l’époque, mais Apple a peut-être changé ses plans. Après tout, nous avons eu le droit cette semaine au Mac Studio, qui s’avère être un tout nouveau modèle. Visuellement parlant, il peut faire penser à un « gros » Mac mini et il a le droit à beaucoup de ports, comme l’annonçait la rumeur en 2021 pour le supposé nouveau Mac mini.

En outre, une fuite apparue cette semaine a révélé qu’Apple voulait initialement proposer un Mac mini avec les puces M1 Pro et M1 Max, mais le projet aurait été abandonné au profit du Mac Studio. Pour ce qui est du prochain modèle, il aurait le droit aux puces M2 et M2 Pro.