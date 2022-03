Il faut patienter pour avoir un iPhone SE 3, iPad Air 5 ou un Mac Studio, les délais de livraison s’allongent du côté de l’Apple Store en ligne. Il est parfois question d’une attente de trois mois.

De la patience pour la livraison des nouveautés Apple

Pour le Mac Studio par exemple, la date de livraison est le 13 avril pour un modèle commandé aujourd’hui. Cela concerne du moins le modèle de base. Dès que l’on choisit le modèle avec la puce M1 Ultra, Apple annonce une livraison sous 10 à 12 semaines. On se dirige donc vers une livraison au mois de juin.

Pour l’iPhone SE 3, c’est plus que correct. Le smartphone sera officiellement disponible le 18 mars. Ceux qui ont commandé leur modèle vendredi dernier, jour où les précommandes ont été lancées, le recevront à cette date. Et pour ceux qui passent une commande aujourd’hui, la livraison se fera le 21 mars, qu’importe le coloris et qu’importe le stock.

Enfin, vient le cas de l’iPad Air 5. La livraison se fera à partir du 29 mars, alors que les personnes qui ont rapidement précommandé un modèle vendredi auront la tablette dès le 18 mars. Cela reste donc globalement correct. C’est surtout le Mac Studio qui est touché comme nous avons pu le voir plus tôt.