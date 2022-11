Sans surprise, Samsung se veut le principal fournisseur d’écrans OLED pour les iPhone 14, avec The Elec annonçant qu’il représente 70% des dalles. Les 30% restants sont gérés par son concurrent coréen LG et le groupe chinois BOE.

Apple a commandé 120 millions d’écrans OLED pour les différents modèles d’iPhone 14, avec 80 millions d’entre eux qui viendront de Samsung et dont 60 millions concerneront les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. LG s’occupera de 20 millions d’unités et BOE en gérera 6 millions.

Samsung a un avantage par rapport à ses concurrents. LG produit des écrans LTPS pour l’iPhone 14 et LTPO pour l’iPhone 14 Pro Max, là où BOE propose uniquement des écrans LTPS pour l’iPhone 14. En comparaison, Samsung fournit des écrans LTPS et LTPO pour les iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

D’autre part, LG a rencontré des problèmes au niveau de la production de l’écran OLED pour l’iPhone 14 Pro Max. Il n’y a pas de détails précis si les soucis en question, mais cela a permis à Samsung de prendre le relais sachant que sa production est bien rodée.

Du côté de BOE, la production d’écrans devait augmenter, mais ce n’est pour l’instant pas le cas sachant que les ventes de ce modèle ne sont pas terribles. C’est la même situation du côté de l’iPhone 14 Plus. À l’inverse, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max se vendent bien, au point qu’Apple n’a plus de stock pour assurer une livraison à temps pour Noël.