Apple TV+ a mis en ligne une vidéo pour faire du teasing concernant ses films et séries à venir en 2023. C’est l’occasion d’avoir quelques extraits de certains programmes. Il y a également des contenus qui sont disponibles ou vont l’être d’ici la fin de 2022.

La vidéo recense des contenus déjà disponibles, avec la série Ted Lesso et les films CODA, Spirited et Causeway. Pour ce qui est de 2023, on retrouve un aperçu de Masters of the Air, Shrinking avec Jason Segel et Harrison Ford, Tetris, Sharper avec Julianne Moore, Wool (science-fiction), Hello Tomorrow! et plus encore.

Certains ont déjà des dates de sortie, comme Shrinking qui sera disponible sur la plateforme de streaming le 27 janvier et Sharper qui fera ses débuts le 17 février. Le reste du catalogue n’a pour le moment pas de date de sortie.

Apple TV+ clôturera l’année 2022 par une grande première cinématographique, avec le drame Emancipation, avec Will Smith au casting. Le film sera disponible dès le 9 décembre. Une nouvelle saison de Little America sera également diffusée à la même date. Un nouveau court-métrage de vacances, L’enfant, la taupe, le renard et le cheval, sera disponible à partir du jour de Noël sur le service de streaming.