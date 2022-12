Des limites actuellement en place sur iOS concernant les moteurs de rendu des navigateurs Internet et le NFC pourraient bien sauter à l’avenir, avec Apple qui envisage de les supprimer, révèle Bloomberg. Cela fait suite au Digital Markets Act, à savoir un nouveau règlement en Europe.

Les « vrais » Chrome et Firefox sur iOS ?

Depuis toujours, Apple impose aux navigateurs Internet comme Chrome et Firefox d’utiliser WebKit, à savoir le moteur de rendu de Safari. En d’autres termes, tous les navigateurs Internet sur iOS ont exactement le même moteur que Safari d’Apple. Firefox, Chrome et les autres doivent donc s’appuyer sur le travail d’Apple et ne peuvent pas proposer leur propre moteur avec des améliorations et divers changements pour (potentiellement) améliorer l’expérience utilisateur. À l’inverse, les navigateurs sur macOS n’ont pas cette limitation.

Apple envisage donc de faire le nécessaire pour autoriser les autres moteurs de rendu sur iOS. Ainsi, Google pourrait proposer le « vrai » Chrome, Mozilla pourrait proposer le vrai « Firefox », etc. C’est aussi à se demander si les navigateurs seront en mesure d’autoriser l’installation d’extensions. Firefox sur Android propose déjà ce système par exemple, mais ce n’est pas le cas sur iOS.

Apple veut aussi ouvrir l’accès à ses API privées pour que les développeurs puissent en profiter. Ainsi, le NFC pourrait être utilisé par toutes les applications qui le souhaitent avec tel ou tel usage, ce qui est impossible aujourd’hui sur iOS.

Outre ces changements, Apple serait également en train de discuter de l’ouverture de son réseau Localiser à des accessoires tiers. Si les fabricants peuvent déjà rendre leurs accessoires compatibles avec le réseau Localiser, des concurrents (comme Tile) affirment qu’il existe encore de nombreux inconvénients par rapport aux accessoires propres à Apple comme l’AirTag.

Pour rappel, Bloomberg a également dévoilé qu’Apple va autoriser l’installation d’applications en dehors de l’App Store (sideloading) et les App Store tiers sur iPhone. Cela devrait être une réalité en 2023 avec iOS 17 (plus d’informations sur cet article). Aussi, Apple n’envisage pas le support du RCS.