Cela fait un moment maintenant que Fortnite n’est plus disponible sur l’App Store, aussi bien sur iOS que sur macOS. Cela fait suite à un retrait de la part d’Apple en août 2020, estimant que le développeur Epic Games n’a pas respecté les règles en ajoutant son propre système de paiement et contournant ainsi la commission du fabricant d’iPhone.

Fortnite sur iOS sera un peu plus limité

Malgré le retrait sur l’App Store, il est toujours possible de jouer sur iOS si vous l’avez téléchargé avant sa disparition et qu’il est toujours sur votre appareil aujourd’hui. Il s’agit toutefois d’une version limitée puisqu’il n’y a plus de mises à jour. Il n’y a pas le système des saisons par exemple.

Il se trouve que le jeu va devenir un peu plus limité d’ici les prochains jours. En effet, le compte Twitter de Fortnite annonce que les joueurs avec la version 13.40 (la dernière en date avant le retrait de l’App Store) ne pourront plus dépenser leurs V-Bucks à compter du 30 janvier. Les V-Bucks sont la monnaie dans le jeu. De plus, ils devront avoir obligatoirement 18 ans ou plus pour continuer à jouer.

Pourquoi ce changement ? Le studio explique vouloir que toutes les versions de son jeu s’appuient sur les Epic Online Services, des outils qui comprennent notamment le contrôle parental, les achats par défaut et les fonctions de vérification parentale. « Nous ne sommes pas en mesure de mettre à jour l’application sur ces plateformes étant donné les restrictions d’Apple et de Google sur Fortnite », indique le groupe.

Retour en 2023 ?

Peut-on espérer un retour de Fortnite sur iOS ? C’est possible, du moins en Europe. iOS 17 devrait proposer la possibilité d’installer des applications sans passer par l’App Store (sideloading) et on peut se douter qu’Epic Games va sauter sur l’occasion. De plus, Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, a récemment suggéré le retour du jeu en 2023, sans expliquer comment cela se passera. Et pour les plus impatients, il reste le cloud gaming avec GeForce Now et Xbox Cloud Gaming qui sont disponibles sur iOS.