Apple veut miser davantage sur les films pour sa plateforme Apple TV+ et cela se traduira par un investissement annuel de l’ordre d’un milliard de dollars, rapporte Bloomberg.

Plus de films et des sorties au cinéma

Apple voudrait réellement proposer un catalogue de qualité pour les films, d’où l’investissement en hausse. À date, peu de films se sont fait remarquer par le grand public. On peut toutefois noter CODA, qui a reçu l’année dernière l’Oscar du meilleur film. Ce fut d’ailleurs une étape notable puisque CODA a été le premier film d’une plateforme de streaming à remporter la statuette prestigieuse.

Justement, CODA a eu le droit à une sortie en salles pour être éligible aux Oscars, mais ce fut limité. Apple veut évoluer sur ce point et proposer davantage de films dans les cinémas, avec davantage de salles et une disponibilité à l’internationale. Cela permettrait d’avoir un côté prestigieux, du marketing et surtout se faire davantage remarquer. Il faudrait ensuite attendre pour avoir une disponibilité en streaming sur Apple TV+.

Sortir des films au cinéma nécessite tout un travail de distribution. Apple n’a pas d’expérience dans le domaine et chercherait donc à s’associer avec des studios expérimentés pour que les films puissent sortir dans plusieurs pays et non seulement aux États-Unis.

Doit-on s’attendre à voir 100% des films d’Apple sortir au cinéma ? Pas forcément. Parmi ceux attendus pour débarquer sur le grand écran, il y a Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese (avec Leonardo DiCaprio au casting), Argylle de Matthew Vaughn (avec Henry Cavill au casting) ou encore Napoleon de Ridley Scott.

Le cas de la France

Il sera intéressant de voir ce qu’il va se passer pour le cas de la France. Pour rappel, il y a la chronologie des médias qui impose un délai entre la sortie en salles et la sortie sur d’autres supports. Pour ce qui est des plateformes de streaming comme Apple TV+, le délai est de 17 mois. Apple va-t-il sortir les films au cinéma en France puis attendre 17 mois pour la disponibilité sur Apple TV+ ? Ou aura-t-on directement une sortie en streaming pour éviter le délai ? Pas de réponse pour l’instant.

Nous savons seulement que Killers of the Flower Moon sortira au cinéma dans l’Hexagone. Le film devrait d’ailleurs faire ses débuts au festival de Cannes en mai.