Apple n’oublie pas iTunes sur Windows et propose la mise à jour 12.12.8 au téléchargement. Selon les notes fournies par Apple, cette mise à jour comprend des améliorations de la sécurité et la prise en charge de nouveaux appareils. Il n’y a cependant pas d’informations sur les appareils en question.

Il est possible que l’un des appareils évoqués par Apple soit le nouveau HomePod qui a été annoncé en janvier 2023. Il est possible qu’il soit aussi question des nouveaux MacBook Air de 14 et 16 pouces et du nouveau Mac mini qui sont sortis plus ou moins à la même période que l’enceinte connectée.

Une autre nouveauté à prendre en compte n’est pas évoquée dans les notes d’Apple. Le fait d’installer la mise à jour permet d’utiliser l’application Appareils Apple (Devices Apple). Celle-ci — qui est en test avec Apple Music et Apple TV sur Windows — va permettre de gérer ses appareils Apple depuis un espace dédié. Jusqu’à présent, la gestion se faisait via iTunes sur PC et via le Finder sur Mac. Cela ne changera pas sur Mac, ce sera toujours via le Finder.

Mise à jour de iTunes pour Windows sur le Microsoft Store (12.12.8) ! Maintenant si on installe Apple Devices (Appareil Apple), iTunes n’affiche plus d’erreur et fonctionne ! Par contre iTunes n’est toujours pas compatible avec les apps Apple TV & Apple Music (message d’erreur) pic.twitter.com/nA5z0eoEyp — Tiino-X83 (@TiinoX83) March 29, 2023

iTunes 12.12.8 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis le Microsoft Store. Si vous avez fait une installation depuis le site d’Apple, vous pouvez ouvrir l’outil Apple Software Update sur votre PC pour qu’il télécharge la nouvelle mise à jour.