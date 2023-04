Fin de parcours pour Amber Brown, Apple TV+ a décidé d’annuler la série après seulement une saison selon Deadline. Le programme avait fait ses débuts en juillet 2022 sur la plateforme de streaming. Il y a eu 10 épisodes au total, avec Sarah Drew au casting. L’actrice est notamment connue pour son rôle d’April Kepner dans Grey’s Anatomy.

La raison exacte de l’annulation n’est pas communiquée, mais on peut imaginer que l’audience n’a pas été au rendez-vous pour cette série. Il s’agit en tout cas de la cinquième annulation pour la plateforme. La première avait été Her Voice. Il y a ensuite eu Mr. Corman, Shantaram et The Mosquito Coast plus récemment. Nous pouvons également citer My Glory Was I Had Such Friends et Bastards qui ont été annulées avant même de voir le jour.

Réalisée et écrite par Bonnie Hunt, Amber Brown met en vedette Carsyn Rose, Sarah Drew et un ensemble d’acteurs/actrices comprenant Darin Brooks dans le rôle de Max, Ashley Williams dans le rôle de Pam, Michael Yo dans le rôle de Philip et la nouvelle venue Liliana Inouye dans le rôle de Brandi Colwin. Outre Bonnie Hunt, les producteurs exécutifs sont Bob Higgins et Jon Rutherford. Le programme est produit par les Boat Rocker Studios.

Le personnage joué par Carsyn Rose est une enfant qui vit ce que vivent les enfants de couples divorcés et qui donne un sens à sa nouvelle dynamique familiale grâce à ses croquis et à son journal vidéo. Sarah Drew joue la mère d’Amber, Darin Brooks le petit ami de Sarah et Liliana Inouye l’amie d’Amber.