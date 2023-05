Apple dévoilera (très probablement) le 5 juin prochain son premier casque de réalité mixte (XR), le Reality Pro (nom très probable aussi). Même si le « trend » des médias et des réseaux sociaux – ça fait du clic – consiste plutôt à mettre l’accent sur l’échec du métavers, sur le désintérêt des consommateurs pour la VR et sur le tarif sans doute extrêmement élevé du casque d’Apple, cette présentation ne sera pas anodine. Tout porte à croire en effet qu’en interne, Apple planche déjà sur l' »après iPhone » et que cet après passe obligatoirement par un nouvel outil capable de livrer à la fois les capacités du mobile, du Mac et de l’iPad dans un nouvel appareil « disruptif ».

Reality Pro : le nouveau relais de croissance ?

Cet appareil, ce sera sans doute les fameuses lunettes AR que ne cessent de teaser Tim Cook, mais la technologie est actuellement loin d’être suffisamment prête pour la conception de lunettes AR qui soient à la fois ultra performantes et discrètes à porter. Dans l’intervalle, Tim Cook et son équipe dirigeante auraient donc décidé de ne pas laisser le marché de la XR aux mains de Meta, sachant que Meta et son obsession du Métavers est peut-être en train de profondément dénaturer les promesses de la XR aux yeux du grand public. Dans ce contexte, Apple pourrait se dire qu’il y a un coup à jouer, le pari étant de redonner l’envie au grand public de s’intéresser de nouveau à la XR autrement qu’en allant chercher le dernier article tendance qui démolit la VR/AR et Zuckerberg avec… Le fait est aussi que les marchés du PC et du smartphone ne sont plus vraiment porteurs de croissance : la saturation de ces marchés et la grave crise inflationniste favorisent l’émergence d’un nouveau support informatique de masse… Le Reality Pro pourrait bien être une alternative crédible.

Reality Pro : le new Mac ?

Malgré l’opposition d’une partie des employés – aussi sceptique que ne peut l’être le pékin lambda sevré d’articles débilitants sur la VR et son futur forcément dystopique -, Apple avancera donc ses pions sur le secteur encore bourgeonnant de la réalité mixte. Mais avec quels arguments ? Avant même la proposition hardware (qui sera probablement de très haut niveau), Apple partirait d’un concept clef : le Reality Pro sera le New Mac, ou plutôt et pour le dire autrement, il sera la machine qui permettra de se passer d’un Mac et de ses accessoires (moniteur, etc.), et qui dans la foulée pourrait bien faire la peau de l’iPhone et de l’iPad. Le Reality Pro permettrait en effet de « virtualiser » efficacement un poste de travail Mac classique : le processeur M2 intégré ainsi que les écrans micro OLED 4K permettent d’envisager un poste de travail Mac en VR aussi agréable à utiliser, si ce n’est plus, que notre bon vieux MacBook « physique » relié à son moniteur externe. Il n’est pas non plus interdit d’imaginer qu’Apple reverra une partie de l’interface du Mac pour tirer profit de l’affichage en VR. Ce ne sera sans doute pas Minority Report, mais après tout, Apple avait su générer en son temps un joli effet « wow ! » avec Time Machine (macOS X), et ce sans même changer de technologie d’interface…

Ce poste de travail pourra sa s doute être entièrement émulé dans le Reality Pro

Reality Pro : nouveau terrain de conquêtes de l’écosystème Apple ?

Le Reality Pro, ce sera aussi l’occasion d’offrir un nouveau terrain de conquête au riche écosystème d’Apple. Le casque XR d’Apple embarquerait d’emblée un nombre conséquent de services, bien sûr adaptés pour l’affichage en VR ou en AR : Apple TV+, App Store, iMessage, Plans, Apple Arcade (avec une section VR sans doute), les services seront l’autre gros atout de l’appareil, avec bien sûr à chaque fois des contenus adaptés : les avatars-memojis d’iMessage seront bien sûr en VR (et auront des jambes), certains jeux d’Apple Arcade s’afficheront eux aussi en VR (ou en 2D pour ceux qui n’ont pas été adaptés), Plans permettra de se balader dans les villes en VR via la fonction Look Around, et Fitness + VR (qui sera disponible après le lancement du casque) permettra d’avoir son coach perso directement dans son salon ! Un épisode de Planète Préhistorique réalisé pour la VR serait même proposé sur Apple TV+ ! Pas de métavers donc ici, mais une version ++ de tout que ce que les utilisateurs Apple connaissent déjà. Le casque Reality Pro sera sans doute celui qui bénéficiera de l’écosystème le plus riche, et ce dès son lancement.

Reality Pro : l’effet WOW!

Ecosystème, virtualisation du Mac, Apple a donc des atouts dans sa manche pour convaincre, mais l’argument massue restera probablement le fameux « effet wow » : le Reality Pro devra – comme on dit trivialement – « assurer le cachou » face à la concurrence. sur la partie strictement technique, le casque XR d’Apple sera intouchable avec ses deux écrans micro OLED pancake à la définition 4K (par œil), ses 14 capteurs/caméras pour les fonctions d’eye-tracking face tracking, hand tracking et même body tracking, sans oublier un processeur M2 avec un GPU intégré boosté, et un second processeur pour la gestion des capteurs. La qualité d’affichage sera inédite pour un casque XR autonome et la puissance du M2 permettra même le portage de jeux PCVR. Mais comment diable Apple parviendra t-il a retranscrire les capacités d’immersion XXL du casque en nous montrant sur scène un gars avec un bidule sur la tête ? Voilà une bonne question !

Reality Pro « écolo » : deux écrans pour les remplacer tous

Enfin, il serait très étonnant qu’Apple ne glisse pas un mot sur les avantages « écologiques » du casque Reality Pro. Plusieurs études sur le nécessaire sobriété à venir notent en effet l’importance de ce type d’appareils pour diminuer drastiquement le nombre d’écran par utilisateur, des écrans dont la production coûte « cher » à la planète. Il est vrai qu’un Reality Pro (et son affichage micro OLED 4K) pourra à priori émuler tous les écrans, celui de la télé (via l’app Apple TV), celui du Mac, voire même celui du mobile. Deux petits écrans pour les remplacer tous, un argument écolo pour enfoncer le clou ?

La WWDC 2023 débutera par la fameuse keynote le lundi 5 juin prochain (dans 5 semaines pile).