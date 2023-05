Il faut s’attendre à une ouverture avec les iPhone 15 pour ce qui est de la charge, puisque les smartphones proposeraient la charge sans fil à 15 W sans avoir obligatoirement un chargeur MagSafe certifié par Apple. L’information vient de Chine, postée sur Weibo et relayée par yeux1122.

Charge sans fil à 15 W pour tout le monde

Le chargeur magnétique sans fil MagSafe officiel d’Apple ou un chargeur magnétique tiers doté de la certification officielle MFM (Made for MagSafe) sont nécessaires pour obtenir une charge rapide sans fil de 15 W sur l’iPhone 12, l’iPhone 13 et l’iPhone 14. Si vous utilisez un chargeur sans fil standard certifié Qi, ces modèles atteignent une puissance maximale de 7,5 W.

Avec l’iPhone 15, les utilisateurs pourraient atteindre 15 W, sans avoir à acheter obligatoirement un chargeur MagSafe certifié par Apple. Les modèles non certifiés ont l’avantage d’être moins chers.

La rumeur du jour semble crédible. En janvier dernier, le Wireless Power Consortium (WPC) a annoncé Qi2, le nouveau standard de charge sans fil. Il intègre un profil d’alimentation magnétique, signifiant que les appareils qui adopteront Qi2 à l’avenir utiliseront la même technologie magnétique que celle utilisée dans les appareils MagSafe créés pour l’iPhone 12 et les modèles plus récents. Le WPC assure que le profil d’alimentation magnétique de Qi2 garantira que les téléphones et autres produits mobiles alimentés par batterie sont parfaitement alignés avec les chargeurs, ce qui améliorera l’efficacité énergétique et accélérera la charge. Les smartphones et les chargeurs Qi2 devraient être disponibles dès la fin 2023.

En tout cas, ce choix de s’ouvrir aux chargeurs non certifiés pour proposer une charge sans fil à 15 W est en contraste avec ce qu’il va se passer pour le port USB-C des iPhone 15. Si l’on en croit les rumeurs, Apple va imposer l’utilisation de câbles USB-C certifiés MFi pour avoir le plein débit afin d’avoir la charge rapide et une bonne vitesse pour le transfert des données. Mais l’Europe n’est pas vraiment d’accord…