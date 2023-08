C’est dans quelques semaines qu’Apple annoncera l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra 2, ainsi que les iPhone 15. Mais avant la présentation, les nouvelles montres se dévoilent du côté de la base de données du Bluetooth.

Apple a récemment fait un dépôt auprès de l’organisme qui gère le Bluetooth pour un certain « watchOS Profil Subsystem 2023 », sans plus d’informations. Il est toutefois facile de comprendre qu’il s’agit de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2. Toutes les deux vont embarquer le Bluetooth (à l’instar des modèles précédents), d’où le dépôt d’Apple.

La présentation des nouvelles montres a beau ne plus être très loin, les fuites les concernant sont assez légères. Les deux modèles auraient le droit à la nouvelle puce S9 qui va améliorer les performances. Ce sera une bonne nouvelle sachant que le processeur n’a pas évolué entre la puce S6 (Apple Watch Series 6) et la puce S8 (Apple Watch Series 8).

Il faut aussi s’attendre à de nouveaux coloris, dont un modèle rose pour l’Apple Watch Series 9 et du titane noir pour l’Apple Watch Ultra 2. Mais à part ça, les deux montres seraient des mises à niveau assez mineures.

La keynote d’Apple devrait avoir lieu le 12 septembre prochain. Comme dit précédemment, il y aura les iPhone 15 et les deux nouvelles Apple Watch. En revanche, l’Apple Watch SE 3 ne serait pas au programme.