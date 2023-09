Quelques détails de dernière minute voient le jour au sujet de l’iPhone 15, qu’Apple annoncera officiellement demain lors de sa keynote. Il est notamment question de l’expérience en Apple Store et du chargeur USB-C.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple poussera de manière plus importante que les années précédentes les clients à faire la configuration de leur iPhone 15 en magasin. La raison exacte de cette mise en avant n’est pas communiquée. Pour leur part, les employés auront de nouveaux logiciels et de nouvelles mesures afin d’en assurer le suivi.

Apple va également demander à ses employés de faire le nécessaire pour vendre des chargeurs USB-C. Ce sera une importante nouveauté de l’iPhone 15 : l’abandon du port Lightning pour avoir un port USB-C à la place. Apple veut donc profiter de l’occasion pour vendre un maximum d’adaptateurs secteur à tous ceux qui ne sont pas équipés et qui ont encore un ancien modèle avec un port USB-A.

Gurman ajoute qu’il y aura une « remise à zéro de la marchandise » le soir de la keynote de l’iPhone 15. Il y aura aussi un appel avec les managers après la conférence. « Ce qui n’est pas caractéristique des jours de keynote », selon Gurman. Cela renforce un peu plus l’idée qu’Apple commercialisera dès le lendemain quelques produits annoncés. Mais il faut plutôt s’attendre à des accessoires et aux AirPods USB-C, plutôt que les iPhone 15. Eux devraient être en précommande le 15 septembre et en vente le 22.

Enfin, Gurman souligne un stock limité pour les Apple Watch Ultra, bracelets d’Apple Watch, coques d’iPhone en cuir, iPhone 12, iPhone 13 mini et iPhone 14 Pro. Il se pourrait bien que l’iPhone 13 mini soit abandonné après la keynote.