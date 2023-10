C’est ce soir qu’Apple tiendra sa keynote Scary Fast et le groupe profite des quelques heures restantes pour afficher un compte à rebours sur la page d’accueil de son site.

Seul le logo d’Apple apparaît quand on visite le site. Mais si vous le survolez avec votre souris, il disparaît pour laisser place à un compte à rebours.

Cette keynote est assez particulière, tout particulièrement à cause de l’horaire. Les événements d’Apple ont normalement lieu à 19 heures (10 heures à Cupertino, ville d’Apple). Mais cette fois-ci, ce sera à 1 heure du matin (17 heures à Cupertino), sans que l’on sache pourquoi.

Les rumeurs sont multiples concernant les annonces qui devraient être faites lors de ce rendez-vous. Il faut s’attendre à ce que ce soit une keynote orientée vers de nouveaux Mac. Même le site d’Apple a donné l’information en affichant l’icône du Finder, qui n’est autre que l’explorateur de fichiers de macOS.

Si l’on en croit les fuites, Apple annoncera ce soir un nouvel iMac avec la puce M3. Il serait accompagné par de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M3 Pro et M3 Max. Il faut aussi s’attendre à de nouvelles versions du clavier Magic Keyboard, de la souris Magic Mouse et du Magic Trackpad avec un port USB-C. Et une fuite de ce matin a suggéré qu’il y aurait peut-être l’iPad mini 7.