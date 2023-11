La sortie d’iOS 17.1.1 est plus qu’imminente. Si l’on en croit une nouvelle indiscrétion, le numéro de build de la mise à jour sera 21B91. Le fait qu’une telle information fuite suggère une sortie pour cette semaine.

Nous avions déjà appris la semaine dernière qu’Apple préparait iOS 17.1.1 pour corriger des bugs et rien d’autre. En effet, il ne faut pas s’attendre à des nouveautés avec cette mise à jour. Les versions x.x.1 sont généralement dédiées aux correctifs et à éventuellement boucher des failles de sécurité.

Aujourd’hui, un compte sur X (ex-Twitter) a révélé le numéro de build 21B91. Ce compte a toujours eu juste dans le passé au sujet des mises à jour à venir et du fait que leur sortie est imminente. On peut donc se douter que les détails du jour sont valides et qu’iOS 17.1.1 arrivera cette semaine.

Quels seront les bugs corrigés ? Rien n’est dit pour l’instant, mais il y a plusieurs suggestions. Il est possible que l’un d’entre eux concerne le Wi-Fi. Apple a déjà corrigé les problèmes de connexion Wi-Fi avec la bêta iOS 17.2, il n’est donc pas impossible que la société propose une mise à jour intermédiaire pour que le correctif soit disponible plus rapidement.

Il y a aussi le bug des iPhone qui peuvent s’éteindre tout seuls la nuit sans raison apparente. Un autre problème touche la charge sans fil dans les BMW, au point que la puce NFC des iPhone 15 se bloque et Apple Pay devient indisponible. Apple a déjà dit qu’un correctif arrivera avec une mise à jour d’iOS prévue avant la fin de l’année.