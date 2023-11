Comme attendu, Apple a décidé de faire appel de la décision de la Commission européenne d’imposer le Digital Markets Act (DMA), ce qui impliquera notamment d’avoir le sideloading sur iPhone. Les utilisateurs pourront ainsi installer des applications sans passer par l’App Store.

La Commission européenne a désigné début septembre 22 plateformes clés soumises à partir du 6 mars prochain au DMA qui instaure de nouvelles règles plus strictes pour endiguer les pratiques anticoncurrentielles. Dans le cas d’Apple, cela concerne l’App Store, l’application Messages, FaceTime ou encore Siri.

L’Europe veut que les entreprises proposent une ouverture de leurs plateformes pour toujours plus de concurrence. Dans le cas d’Apple par exemple, cela implique de ne plus imposer l’App Store comme l’unique moyen de télécharger des applications sur iPhone. Les utilisateurs pourront donc profiter du sideloading, c’est-à-dire la possibilité de télécharger une application par un autre moyen. Il peut s’agir d’un App Store tiers ou d’un simple téléchargement sur Internet, comme c’est déjà possible sur Mac.

D’autre part, le DMA veut une interopérabilité des messageries. Là encore, Apple n’aime pas l’idée d’ouvrir iMessage aux autres plateformes comme WhatsApp. Pas plus tard qu’hier, le groupe a annoncé que les iPhone supporteront les RCS en 2024. Le RCS est déjà disponible sur Android. Est-ce que cela suffira pour satisfaire l’UE ? Ou Apple devra-t-il tout de même ouvrir iMessage ?

La nouvelle action en justice d’Apple porte sur des décisions spécifiques prises par la Commission européenne dans le cadre du DMA, mais les détails exacts de la contestation n’ont pas encore été rendus publics.