Le blocage de Beeper Mini par Apple, qui permettait d’avoir iMessage sur Android, ne plaît pas à la sénatrice américaine Elizabeth Warren. Elle n’a pas hésité à le faire savoir avec un message public.

Dans son message posté sur X/Twitter, Elizabeth Warren indique :

Green bubble texts are less secure. So why would Apple block a new app allowing Android users to chat with iPhone users on iMessage? Big Tech executives are protecting profits by squashing competitors.

Chatting between different platforms should be easy and secure. https://t.co/fHAS5ckaEA

— Elizabeth Warren (@SenWarren) December 10, 2023