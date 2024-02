Apple a cessé de signer iOS 17.3 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version, que ce soit en tant que mise à jour ou en tant que restauration, aussi bien sur iPhone que sur iPad.

Il n’est plus possible d’installer iOS 17.3

Apple a proposé iOS 17.3 le 22 janvier dernier. Cette mise à jour a notamment ajouté la fonctionnalité « Protection en cas de vol de l’appareil ». Elle se veut une couche de sécurité supplémentaire et s’active lorsque l’utilisateur se trouve en dehors d’un lieu de confiance, comme son domicile ou son lieu de travail. Lorsque la protection contre le vol est activée, les utilisateurs ne peuvent pas modifier des éléments essentiels de leur compte Apple ou des réglages de leur appareil sans attendre une heure. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article dédié.

La mise à jour a aussi ajouté un nouveau fond d’écran Unité, les playlists collaboratives au niveau d’Apple Music et la prise en charge d’AirPlay dans les hôtels. De plus, elle a bouché 16 failles de sécurité, dont une qui était déjà exploitée par des hackers.

La version qui peut maintenant être installée est iOS 17.3.1. Elle est sortie la semaine dernière. Elle a corrigé le bug du texte qui pouvait être dupliqué ou se superposer de manière inattendue au moment de la saisie.

Bientôt, Apple proposera la version finale d’iOS 17.4. Cette mise à jour est actuellement disponible en version bêta et se veut surtout importante pour les utilisateurs dans l’Union européenne, notamment parce qu’elle propose le support des App Store tiers, les moteurs de rendu autres que WebKit pour les navigateurs Internet et plus encore.