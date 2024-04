Plusieurs émulateurs voient le jour sur l’App Store depuis peu grâce à un changement de règles d’Apple, mais Dolphin ne sera pas l’un d’entre eux. La raison est qu’Apple ne propose pas le support de la compilation Just-In-Time (JIT), ce qui pose problème.

Dolphin, un émulateur qui permet de jouer aux jeux GameCube et Wii, indique :

La GameCube et la Wii sont équipées d’un processeur PowerPC. Tous les appareils Apple modernes utilisent un processeur ARM. Il n’est pas possible d’exécuter directement un code PowerPC sur un processeur ARM, et vice versa. Par conséquent, si nous voulons faire fonctionner un jeu GameCube ou Wii sur un iPhone, il est nécessaire de traduire le code PowerPC du jeu en ARM afin que le CPU puisse le comprendre.

Dolphin utilise ce que l’on appelle un compilateur Just-in-Time (JIT) pour y parvenir. Chaque fois que la console émulée veut exécuter du code de jeu, Dolphin utilise son JIT pour traduire le code PowerPC en ARM, puis exécute les résultats.