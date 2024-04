Apple a déjà dit qu’il y aura une keynote « Let Loose » le 7 mai, au cours de laquelle il faut s’attendre à la présentation des nouveaux iPad Pro et iPad Air. Mais elle ne sera pas seule : Apple proposera également un évènement à Londres.

The Independent annonce ce rendez-vous à Londres à l’occasion de la keynote du 7 mai, sans pour autant entrer dans les détails. Il est possible que ce soit un moyen pour Apple de proposer une prise en main des nouveaux iPad juste après la présentation. Si c’est le cas, il faut s’attendre à ce que plusieurs médias européens soient présents dans la capitale anglaise et pas seulement les médias britanniques.

Il y a déjà eu des sessions similaires aux États-Unis. Apple choisit généralement la ville de New York pour proposer un espace avec les nouveaux produits. Là encore, c’est réservé aux médias et non au public.

Trois produits à la keynote du 7 mai

La keynote du 7 mai sera l’occasion d’avoir trois annonces : nouveaux iPad Pro, iPad Air de 6e génération et nouveaux accessoires.

Le gros changement pour l’iPad Pro va concerner sa dalle puisque l’on va retrouver un écran OLED. Ce sera la première tablette d’Apple à avoir un tel écran. Sous le capot, nous devrions avoir la puce M3 que l’on retrouve déjà dans certains Mac.

Du côté de l’iPad Air 6, Apple doit proposer deux formats : un de 10,9 pouces et un nouveau de 12,9 pouces. Ce sera la première fois que l’iPad Air aura le droit à deux tailles d’écran. Toujours au sujet de la dalle, le modèle de 12,9 pouces aurait le droit à un écran Mini-LED, là où la variante de 10,9 pouces resterait au LCD. En ce qui concerne les performances, il faudrait s’attendre à la puce M2.

Du côté des accessoires, il faut s’attendre à un nouvel Apple Pencil et à un nouveau clavier Magic Keyboard avec un boîtier en aluminium, un pavé tactile plus grand et d’autres améliorations du design.