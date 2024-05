Tim Cook, Eddy Cue, Phil Schiller, Craig Federighi… ces dirigeants d’Apple et les autres ne vont pas rester en poste à vie. Plusieurs noms sont dévoilés pour être leurs successeurs.

Mark Gurman de Bloomberg partage plusieurs noms selon les catégories :

Patron d’Apple

Tim Cook devrait rester aux commandes encore pendant trois ans. Son successeur semble parti pour être John Ternus, l’actuel vice-président de l’ingénierie matérielle. Il est apprécié et se veut jeune par rapport aux autres candidats potentiels (il a moins de 50 ans), ce qui est un bon point pour rester aux commandes pendant plusieurs années.

Opérations

Jeff Williams est l’actuel chef des opérations chez Apple, et ce depuis 2015. Le potentiel successeur est annoncé pour être Sabih Khan, le principal adjoint de Jeff Williams. Si c’est le cas, alors Priya Balasubramaniam devrait occuper le poste actuel de Sabih Khan. Elle pourrait à terme occuper l’actuel poste de Jeff Williams.

Finance

Luca Maestri est le directeur financier depuis 2014. Il fait le nécessaire en coulisses pour que son successeur soit Kevan Parekh. Il n’est pas connu du grand public, mais c’est un cadre important d’Apple qui rend souvent compte directement à Tim Cook des questions financières et commerciales importantes. Signe de son importance croissante, il a récemment repris les responsabilités — et le bureau — de Saori Casey, cadre supérieur de la direction financière d’Apple qui est désormais directeur financier de Sonos.

Avocat général

C’est Kate Adams qui occupe ce rôle à ce jour. Apple choisit généralement quelqu’un de l’extérieur pour ce travail. Cela étant dit, Kyle Andeer et BJ Watrous, des adjoints de Kate Adams, sont envisagés pour lui succéder.

Ingénierie logicielle

Craig Federighi est le responsable d’iOS et de macOS depuis 2012. En interne, la plupart des employés pensent que son successeur sera Sébastien Marineau-Mes, qui n’est autre que le numéro 2 de la division logicielle. Cet ancien de BlackBerry supervise actuellement un certain nombre de fonctions d’iOS, notamment les widgets, l’écran d’accueil et la protection de la vie privée. Mais dans le même temps, certains pensent que Jon Andrews, qui dirige certaines des technologies logicielles sous-jacentes d’Apple, serait un meilleur candidat.

Ingénierie matérielle

Comme dit précédemment, c’est John Ternus qui est aujourd’hui aux commandes. Plusieurs de ses adjoints sont annoncés pour être de potentiels candidats pour lui succéder, dont Kate Bergeron, Deniz Teoman et Eugene Kim. Sur les trois, Kate Bergeron et Eugene Kim seraient les plus probables. Un autre nom qui circule est Mike Rockwell, qui a chapeauté le développement de l’Apple Vision Pro. Mais John Ternus n’a pas été un partisan du Vision Pro et Mike Rockwell ne lui a jamais rendu compte directement.

Technologies matérielle

Johny Srouji est l’actuel responsable qui pourrait quitter ses fonctions une fois qu’Apple aura réussi à lancer son propre modem 5G. Son successeur serait Sri Santhanam, responsable des principales puces qui équipent tous les appareils d’Apple, y compris l’iPhone et le Mac. Un candidat moins probable serait Tim Millet, qui a présenté la puce M4 lors de la keynote de l’iPad Pro.

Marketing

Greg Joswiak est le responsable à ce jour. Son numéro 2 est Bob Borchers. Et justement, il serait pressenti pour lui succéder… si Greg Joswiak devait prochainement quitter l’entreprise. Sinon, Apple miserait sur Kaiann Drance, qui apparaît notamment lors de la keynote de présentation des nouveaux iPhone. Elle s’occupe à ce jour du marketing de l’iPhone.

Intelligence artificielle

John Giannandrea s’occupe de ce gros projet. Il se trouve que son poste a été créé par Apple lorsqu’il a rejoint l’entreprise en 2018 et il n’y a pas vraiment de candidats pour lui succéder. Apple pourrait éventuellement choisir Kevin Lynch, notamment connu du grand public pour la présentation des nouvelles versions de watchOS pendant les keynotes. Il a également supervisé le développement de l’Apple Car, qui a finalement été abandonnée.

Apple Store

Deirdre O’Brien s’occupe de ce domaine depuis 2019. Là encore, il n’y a pas un candidat particulier pour lui succéder, si ce n’est éventuellement Vanessa Trigub qui est une adjointe. Apple pourrait aussi choisir un candidat venu de l’extérieur.

Services

Eddy Cue est le responsable des différentes plateformes, dont Apple Music, iCloud, Apple TV+, Plans, Apple Pay, etc. Il se murmure que son successeur serait en réalité… deux personnes. Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music, pourrait prendre les commandes des services de divertissement (comme Apple Music et Apple TV+). Dans le même temps, Jeff Robbin viendrait superviser le reste, dont iCloud.

App Store et évènements

Qui va succéder à Phil Schiller ? Apple n’a pas de candidat particulier pour lui succéder. Aucun nom n’émerge pour le moment. Mais Phil Schiller a beaucoup de travail en ce moment avec les régulateurs du plusieurs régions, dont la Commission européenne, qui s’attaquent aux règles de l’App Store.

Environnement, politique et initiatives sociales

Lisa Jackson est aux commandes. Apple sait qu’elle n’est pas simple à remplacer parce qu’elle a été l’administratrice de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis dans l’administration Obama. Elle a donc un CV notable et a plusieurs qualifications pour s’occuper de différents domaines. Il se pourrait donc qu’Apple sépare les divisions environnement, politique et initiatives sociales pour avoir trois personnes avec une section chacune. Sarah Chandler, vice-présidente chargée de l’environnement et de l’innovation de la chaîne d’approvisionnement, devrait s’occuper des efforts écologiques. En ce qui concerne les affaires gouvernementales, Apple va probablement recruter un haut fonctionnaire de Washington, par exemple un ancien membre du cabinet présidentiel.