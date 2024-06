Apple et Meta ont eu des discussions autour de l’intelligence artificielle et d’un partenariat pour une intégration au niveau d’iOS 18. Mais selon Bloomberg, le fabricant d’iPhone a refusé de s’appuyer sur l’IA de la maison-mère de Facebook et Instagram à cause d’un manque de respect de la vie privée.

Pas l’IA de Meta au niveau d’iOS 18

Les discussions ont eu lieu à peu près au moment où Apple a commencé à négocier des accords pour utiliser ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google dans ses produits. La société de Cupertino a annoncé l’accord pour ChatGPT lors de la présentation d’iOS 18 à la WWDC 2024 et a suggéré qu’un partenariat pour utiliser Gemini était bien parti.

Dans le cas de Meta, il avait été envisagé d’utiliser son grand modèle de langage qui a pour nom Llama. Mais Apple a décidé de ne pas aller de l’avant parce qu’il ne considère pas les pratiques de Meta en matière de protection de la vie privée comme suffisamment rigoureuses.

Pour rappel, Apple a critiqué Meta à plusieurs reprises au fil des années (et inversement). L’intégration de Llama sur iPhone avec iOS 18 aurait été un revirement radical. Dans le même temps, Apple considère ChatGPT comme une offre supérieure. Google, quant à lui, est déjà partenaire de la recherche dans Safari, de sorte qu’un futur accord avec Gemini s’appuierait sur cette relation.

Outre Google, Apple discute avec Anthropic, la société fondée par d’anciens membres d’OpenAI qui a développé le chatbot Claude. Il pourrait donc faire ses débuts sur iOS 18 à l’avenir.

L’IA d’Apple est présente sur iOS 18 et macOS Sequoia, et a pour nom Apple Intelligence. Certaines tâches sont réalisées par l’IA d’Apple. Pour d’autres, il est possible d’utiliser ChatGPT. Et à l’avenir, on retrouvera d’autres services, dont Gemini normalement. L’idée d’Apple est de proposer différentes IA aux utilisateurs.