Apple proposera un nouveau coloris avec les iPhone 16 Pro et Pro Max, et le nom pourrait être « Titane désert ». C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle fuite venant du leaker Majin Bu.

Les rumeurs ont déjà indiqué qu’Apple devrait abandonner le coloris « Titane bleu » lancé avec les iPhone 15 Pro et Pro Max. On retrouvera à la place un modèle qui était au départ annoncé comme étant or/rose, mais qui se rapproche davantage à l’arrivée d’un modèle bronze. Apple choisirait donc le nom « Titane désert » pour cet iPhone 16 Pro.

There are four colors in total in the iPhone 16 Pro Lineup: white, black, gold and gray.

The desert titanium color is kind of dark gold, similar to the old purple color, relatively discreet and deep pic.twitter.com/uDiNiBI4Iz

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 18, 2024